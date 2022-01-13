Свердловский губернатор допустил перенос саммита "Спорт-Аккорд" из-за штамма "омикрон"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Саммит "Спорт-Аккорд" в Екатеринбурге может быть вновь перенесен при большом количестве заражений коронавирусом из-за нового штамма "омикрон". Об этом сообщил в четверг журналистам губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Всемирный саммит спорта и бизнеса "Спорт-Аккорд" должен пройти с 15 по 20 мая в Екатеринбурге. Изначально планировалось, что мероприятие пройдет в мае 2021 года, но было перенесено на год.

"Спорт-Аккорд" переносили из-за пандемии, а не из-за того, что мы отказываемся от его проведения. Многие участники "Спорт-Аккорда" опасаются заразиться. Количество участников было бы гораздо меньше, и мы не достигли бы тех целей, которые ставим перед собой. Будем смотреть, как будет развиваться ситуация с новым штаммом "омикрон". Безусловно, если количество заражений будет большим, обязательно его перенесем [на другие даты]. В онлайн такие мероприятия не переносятся", - сказал Куйвашев.

Саммит проводится каждый год в разных городах и объединяет представителей более 100 международных спортивных федераций. Россия ранее дважды принимала саммит: в 2013 году он прошел в Санкт-Петербурге, в 2015-м - в Сочи.