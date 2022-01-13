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Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Куйвашев: строительство объектов Универсиады-2023 идет по плану

Соревнования пройдут с 8 по 19 августа 2023 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Строительство объектов Всемирных студенческих игр 2023 года идет в соответствии с установленными сроками. Вопрос о переносе Универсиады из-за пандемии не стоит, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на пресс-конференции в четверг.

Осенью 2021 года по итогам рабочей поездки помощника президента РФ Игоря Левитина в Екатеринбург было выявлено отставание в графике строительства некоторых объектов Универсиады-2023.

"Строительство всех объектов и подготовка ведутся в соответствии с утвержденными сроками. Нет оснований и предпосылок того, что мы что-то не успеем. Конечно же, мы хотим, чтобы к 2023 году коронавирус сошел на нет, но все будет зависеть от ситуации. Мы общались с представителями FISU [Международной федерации университетского спорта], я не заметил в их интонации, что кто-то хочет перенести или отменить [Универсиаду]", - сказал Куйвашев.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей.

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Универсиада-2023 в Екатеринбурге
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