Азат Кадыров: выполнению проектов по ГЧП в регионах мешает недостаток знаний специалистов

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Недостаточный уровень компетенции специалистов мешает осуществлению проектов по строительству спортивной инфраструктуры в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) в регионах. Такое мнение в рамках панельной сессии "Новый подход к государственно-частному партнерству" на Гайдаровском форуме высказал первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров.

Внедрение государственно-частного партнерства в спортивную отрасль началось в 2016 году. Основная задача ГЧП в спорте - снижение нагрузки на госбюджет в спортивной сфере.

"Привлечение частных инвесторов поможет создать доступную инфраструктуру и условия, которые позволят населению заниматься спортом. И что касается создания условий, то уже есть примеры в виде эффективных бизнес-решений фитнес-клубов, причем не только в крупных городах, - сказал Кадыров. - Мы с такой инициативой вышли и уже с этого года планируем начать компенсацию процентных ставок кредитным учреждениям, а с 2023 года софинансировать объекты по программам ГЧП и концессиям. Ежегодно в 2023 и 2024 годах предусмотрено финансировать на проекты по 3 млрд рублей".

"Есть ряд сложностей, в связи с чем мы провели несколько тематических встреч, на форуме "Россия - спортивная держава" мы провели презентацию ГЧП, пригласили глав муниципальных образований. Ощущается недостаток знаний и компетенции у кадров, специалистов, определенная разрозненность. Чуть более четверти регионов имеют таких специалистов по инвестициям и проектам ГЧП, и не факт, что они обладают необходимым уровнем компетенции", - добавил он.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.