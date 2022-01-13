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Единая лига ВТБ

Два матча "Енисея" в Единой лиге ВТБ перенесены из-за коронавируса

Перенесены матчи красноярского клуба с белорусским "Цмоки-Минск" и польской "Зелёной Гурой"
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Матчи баскетбольного клуба "Енисей" в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ против польской "Зелёны Гуры" и белорусского "Цмоки-Минска" перенесены из-за положительных результатов тестов на коронавирус у игроков красноярской команды. Об этом сообщает пресс-служба Единой лиги ВТБ.

"Енисей" должен был встретиться с "Зелёной Гурой" на своей площадке 15 января. Матч против "Цмоки-Минска" был запланирован на 22 января в Белоруссии. Новые даты перенесенных матчей определятся позднее.

"Енисей" занимает восьмое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. В 11 играх команда одержала четыре победы при семи поражениях.

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