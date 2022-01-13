Международный союз биатлонистов пока не вызывал Бурундукова для выступления на Кубке IBU

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 января. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ помог биатлонисту Михаилу Бурундукову оформить ряд документов для участия в составе сборной России в этапах Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). При этом к настоящему времени вызов от IBU для участия спортсмена в соревнованиях не поступал, сообщил в четверг ТАСС главный тренер сборной Югры Евгений Редькин.

Бурундуков прошел отбор на международные соревнования по итогам этапа Кубка России "Ижевская винтовка", который закончился 27 декабря 2021 года. Однако у биатлониста нет визы, и ему необходимо оформить документы для выступления на международных турнирах. Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщал журналистам, что организация прилагает все усилия по участию Бурундукова в этапах Кубка IBU.

"Что касается визы, то она ставится на основании вызова Международного союза биатлонистов, ее может сделать только Союз биатлонистов России. Вызова от Международного союза биатлонистов пока нет", - сказал собеседник агентства.

"Все, что можно, со своей стороны мы сделали: подали соответствующие документы, оформили разрешение на оружие, направили письмо в СБР с просьбой, чтобы они внесли в международную базу данных информацию, согласованную с Всемирным антидопинговым агентством. Бурундуков уже внесен в эту базу", - добавил Редькин.

Следующий, пятый этап Кубка IBU пройдет в словацком Брезно-Осрблье 13-16 января, шестой - в германском Арбере 26-30 января.