Васильев: российские фигуристы доказали в Таллине, что способны кататься стабильно

ТАЛЛИН, 13 января. /ТАСС/. Российские фигуристы на чемпионате Европы в Таллине показали чистое и стабильное катание в короткой программе, которое может привести к успеху на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Олег Васильев.

После короткой программы в мужском одиночном катании лидирует Андрей Мозалев, набравший 99,76 балла. Вторым идет Марк Кондратюк (99,06), третьим - Евгений Семененко (99,04).

"Общий уровень развития российского фигурного катания несоизмеримо вырос, и конкуренция, которая сегодня существует в сборной, приводит к положительным результатам. Если в начале сезона многие срывали короткие программы - тот же Мозалев в первый раз откатал ее чисто, и Семененко, и другие ошибались. Но половина сезона прошла, и наши мальчики в конкурентной борьбе показали, что могут кататься стабильно", - сказал Васильев.

"Если раньше только девочки на внутренней конкуренции выдавали суперпрокаты на всех основных стартах, то теперь и мальчики выдают такое хорошее катание. И хочется верить, что это только первый из оставшихся стартов в сезоне, где они будут это делать. Я рад, забрезжила надежда, что в Пекине у нас все может сложиться хорошо, - один старт, конечно, не показатель, но надежду это вселяет", - добавил он.

Мужчины представят произвольные программы 14 января.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.