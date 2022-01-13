Карелин и Горохова удостоены наград Федерации независимых профсоюзов России

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин, трехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Горохова и генеральный директор Спортивной арбитражной палаты Александра Бриллиантова удостоены наград Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Об этом ТАСС сообщил председатель Общероссийского профессионального союза работников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации, исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Вручение наград состоялось на торжественном расширенном заседании, посвященном 30-летию Общероссийского профессионального союза работников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации.

"В рамках расширенного заседания центрального комитета нашего профсоюза, посвященного 30-летнему юбилею, Галине Евгеньевне Гороховой была вручена высшая награда ФНПР - нагрудный знак "За заслуги перед профдвижением России". Это значимое событие для всех нас. Она стояла у истоков зарождения профсоюзного движения в спорте, и ее вклад в становление и развитие нашего профсоюза, защиту социальных, трудовых, экономических прав и интересов работников отрасли, а также поддержку спортсменов высшего эшелона, завершивших спортивную карьеру и продвигающих идеалы олимпийского движения, неоценим и заслуживает самых высоких оценок", - сказал Рожков.

"Наград ФНПР "За содружество", вручаемых за совместную работу с профсоюзами по защите социально-культурных, трудовых прав и интересов работников, удостоены трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и генеральный директор Спортивной арбитражной палаты Александра Бриллиантова. На протяжении многих лет они активно участвуют в реализации наших инициатив, а также оказывают поддержку спортсменам, тренерам и работникам отрасли физической культуры, спорта и туризма в целом", - добавил Рожков.

И. о. президента ПКР назвал главной задачей профсоюза защиту социальных, трудовых, экономических прав, интересов работников отрасли и создание для них достойных условий для профессиональной деятельности. Эти задачи, отметил Рожков, решаются прежде всего в рамках трехстороннего отраслевого соглашения, настоящее соглашение действует до 2023 года. В качестве площадки для диалога между социальными партнерами работает отраслевая комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в сфере физической культуры и спорта, куда на паритетных началах входят представители Минспорта, профсоюза и Ассоциации работодателей.

Рожков также отметил роль Общероссийского профессионального союза работников физической культуры, спорта и туризма в реализации федеральных и национальных проектов. "Профсоюз активно участвует в Федеральном проекте "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", при грантовой поддержке Минспорта нами был реализован проект "Спортивное наследие - здоровая страна!", участниками которого стали жители 43 субъектов нашей страны. Сегодня можно с уверенностью утверждать, что за 30-летний период наша организация стала активным участником общепрофсоюзного движения в отрасли физической культуры, спорта и туризма. Она верна профсоюзным идеалам - единство, справедливость, солидарность", - заключил Рожков.