Васильев: федерации будет непросто определиться с мужской командой фигуристов на Олимпиаду

ТАЛЛИН, 13 января. /ТАСС/. Федерации фигурного катания на коньках России придется нелегко при выборе спортсменов, которые представят страну в мужском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Олег Васильев.

Российский фигурист Андрей Мозалев в среду выиграл короткую программу на чемпионате Европы в Таллине, на декабрьском чемпионате России он стал третьим и не был включен в состав на чемпионат Европы. 9 января стало известно, что серебряный призер чемпионата России 2022 года Михаил Коляда получил травму. Мозалев был включен в заявку вместо травмированного фигуриста. Вторым на европейском первенстве идет Марк Кондратюк, третьим - Евгений Семененко, оба также представляют Россию.

"Ситуация вообще непростая, потому что нужно думать не только об индивидуальном турнире, но и командном, кого куда ставить. Расклад в командном турнире, с одной стороны, легко просчитывается: команд мало, с другой - любая ошибка может привести к печальным финальным событиям. Мы это знаем по прошлой Олимпиаде", - сказал Васильев.

"Приятно, что наши мужчины подтянулись и могут показывать стабильное, хорошее катание, причем все три номера, представленных на чемпионате Европы. Но для федерации это действительно будет проблемой - кого ставить. В индивидуальном турнире каждый будет бороться за себя. Я надеюсь на мудрость наших руководителей, которые примут правильное решение, чтобы привезти золото командного олимпийского турнира, что более чем возможно", - добавил он.

Мужчины представят произвольные программы на чемпионате Европы 14 января.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.