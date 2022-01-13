"Спартак" опроверг сообщения о переходе футболиста Жиго в "Трабзонспор"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Информация турецких СМИ о скором переходе защитника российского футбольного клуба "Спартак" Самюэля Жиго в "Трабзонспор" не соответствует действительности. Об этом журналистам сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Ранее турецкий портал Aksam сообщил о том, что Жиго договорился с "Трабзонспором". По информации издания, защитник "Спартака" должен перейти в команду из Трабзона в течение недели.

"Жиго готовится к сбору. Информация турецких СМИ максимально далека от действительности", - заявил Зеленов.

Жиго 28 лет, он выступает за "Спартак" с лета 2018 года. За это время француз провел в составе красно-белых 96 матчей во всех турнирах, забив девять мячей и отдав пять результативных передач. Его контракт с российским клубом рассчитан до конца сезона-2021/22.