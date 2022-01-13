Терюшков: футбольный клуб "Химки" отказался от идеи приглашения Кокорина в команду

ТАСС, 13 января. Руководство подмосковного футбольного клуба "Химки" в начале трансферного окна отказалось от идеи приглашения нападающего итальянской "Фиорентины" Александра Кокорина в команду. Об этом заявил член наблюдательного совета "Химок" и комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

Ранее об интересе "Химок" к Кокорину сообщала итальянская газета Corriere dello Sport.

"Мы даже не общались с игроком. Эти разговоры [о возможном переходе Кокорина в "Химки"] не больше, чем просто шутка. Трансфер Кокорина в "Химки" за гранью реальности. В начале трансферного окна мы думали о том, чтобы сделать предложение Александру, но потом решили отказаться от этого", - сказал Терюшков

Кокорину 30 лет, он является игроком итальянской "Фиорентины" с января 2021 года. За все время в клубе он провел десять матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями и пропустив большую часть игр из-за травм. В России футболист выступал за московское "Динамо", петербургский "Зенит", "Сочи" и московский "Спартак". В составе "Зенита" он стал чемпионом России (2019) и обладателем кубка страны (2016).

"Химки" после 18 туров набрали 14 очков и занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиге.