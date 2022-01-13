Теннисистка Самсонова не смогла выйти в полуфинал турнира в Аделаиде

ТАСС, 13 января. Россиянка Людмила Самсонова уступила американке Мэдисон Киз и не смогла выйти в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийской Аделаиде.

Матч закончился со счетом 6:3, 3:6, 6:3 в пользу Киз. В полуфинале американская теннисистка встретится с соотечественницей Кори Гауфф, посеянной на турнире под третьим номером.

Самсоновой 23 года, она занимает 39-е место в рейтинге WTA, на ее счету один титул под эгидой организации. Также она является обладателем Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной России. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2021).

Турнир в Аделаиде завершится 15 января. Его призовой фонд составляет $239 тыс. В 2021 году победительницей турнира стала представительница Польши Ига Свёнтек.