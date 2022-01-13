Рябков пожелал Овечкину стать лучшим снайпером в истории НХЛ

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков признался, что его любимой хоккейной командой в США является "Вашингтон Кэпиталз", за которую выступает российский нападающий Александр Овечкин. Он пожелал хоккеисту поскорее побить рекорд Уэйна Гретцки (894) по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

"Я ему желаю, чтобы он поскорее все остающиеся рекорды побил, особенно [рекорд] Уэйна Гретцки", - сказал замминистра в интервью RTVI. Он добавил, что смотрел матчи "Вашингтон Кэпиталз" - его любимой команды - еще до того, как за нее начал играть Овечкин.

На счету Овечкина 754 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, он занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Россиянина опережают только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Овечкин, который с 24 шайбами занимает второе место в списке снайперов текущего сезона НХЛ, пока не может забить на протяжении четырех матчей. Это самая длинная безголевая серия капитана "Вашингтон Кэпиталз" в этом регулярном чемпионате.