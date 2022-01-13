Каттани заявил, что не был знаком с Ваноли до начала работы в "Спартаке"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Спортивный директор московского "Спартака" Лука Каттани не был знаком с главным тренером московского клуба Паоло Ваноли, несмотря на работу в английском "Челси" в одно время. Комментарий Каттани приводит пресс-служба красно-белых.

Каттани и Ваноли работали в лондонском "Челси", когда главным тренером команды был Антонио Конте.

"Мы работали в "Челси" в одно время, но тогда не были знакомы. Познакомились только теперь. Очевидно, что у Паоло есть полное понимание своего пути. Важно понимать, что эта работа стала для него большим, престижным и очень важным вызовом, как и для меня", - рассказал Каттани.

Ваноли возглавил "Спартак" 17 декабря. Ранее, помимо "Челси", он работал ассистентом Конте в итальянском "Интере", а также помогал Джан Пьеро Вентуре в сборной Италии. Также он возглавлял юношеские команды Италии разных возрастов.

Каттани был главой скаутского отдела во французском ПСЖ с 2018 года. До этого, помимо работы в "Челси", занимал пост спортивного директора итальянского клуба "Палермо".