Француз Фийон-Майе выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

ТАСС, 13 января. Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе стал победителем спринтерской гонки на шестом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в германском Рупольдинге.

Фийон-Майе преодолел дистанцию 10 км за 23 минуты 23,7 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Вторым стал немец Бенедикт Долль (отставание - 7,2 секунды; 0 промахов), тройку лучших замкнул Антон Смольский из Белоруссии (+32,1; 1). Лучшим из россиян стал Максим Цветков, показавший 21-й результат (+1.06,3; 1).

Соревновательная программа продолжится женской и мужской эстафетами, которые пройдут 14 и 15 января соответственно. Этап в Рупольдинге завершится 16 января.