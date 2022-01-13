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Биатлон

Француз Фийон-Майе выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Лучшим из россиян стал Максим Цветков, занявший 21-е место
Кентен Фийон-Майе AP Photo/Matthias Schrader
Описание
Кентен Фийон-Майе
© AP Photo/Matthias Schrader

ТАСС, 13 января. Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе стал победителем спринтерской гонки на шестом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в германском Рупольдинге.

Фийон-Майе преодолел дистанцию 10 км за 23 минуты 23,7 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Вторым стал немец Бенедикт Долль (отставание - 7,2 секунды; 0 промахов), тройку лучших замкнул Антон Смольский из Белоруссии (+32,1; 1). Лучшим из россиян стал Максим Цветков, показавший 21-й результат (+1.06,3; 1).

Соревновательная программа продолжится женской и мужской эстафетами, которые пройдут 14 и 15 января соответственно. Этап в Рупольдинге завершится 16 января.

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