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КХЛ
Обновлено 

Нападающий "Северстали" Вовченко забросил шайбу в стиле "лакросс"

Хоккеист отличился в матче против "Автомобилиста"

ТАСС, 13 января. Нападающий череповецкой "Северстали" Даниил Вовченко забросил шайбу в стиле "лакросс" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против екатеринбургского "Автомобилиста".

Вовченко отличился на 27-й минуте встречи. Матч завершился со счетом 5:2 в пользу "Автомобилиста".

Вовченко 25 лет, он выступает за "Северсталь" с 2016 года. В текущем сезоне форвард принял участие в 47 играх, набрав 31 очко (13 шайб + 18 результативных передач).

"Северсталь" занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 63 очка после 49 матчей, "Автомобилист" идет 10-м на Востоке с 42 очками после 45 игр.

В новость внесены изменения (19:32 мск) -  добавлены результат матча и турнирное положение.

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