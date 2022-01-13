Бельгийка Хендрикс отметила высокий уровень российских фигуристок на чемпионате Европы

ТАЛЛИН, 13 января. /ТАСС/. Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс считает хорошим результатом второе место в короткой программе на чемпионате Европы, поскольку российские фигуристки являются очень сильными соперницами. Такое мнение она высказала журналистам.

Хендрикс получила за свой прокат 76,25 балла. Первой стала россиянка Камила Валиева, установившая мировой рекорд (90,45 балла). Третье место заняла ее соотечественница Александра Трусова (75,13).

"Я не могу поверить, это очень эмоциональный момент. Российские фигуристки очень сильные, но я знала, что смогу откатать хорошо, и я счастлива, что смогла показать второй результат. Насколько тяжело было выходить на лед последней? Мне кажется, я психологически сильно подготовлена в этом плане, на этапе Гран-при в Италии я тоже выходила последней и смогла занять первое место в короткой программе", - сказала Хендрикс.

"Думаю, были небольшие эпизоды, где я могла выступить лучше, поэтому я удивлена, что установила личный рекорд. Но сейчас я уверена, что мой максимум впереди, и я смогу набрать большее количество баллов. Конечно, перед произвольной программой я мотивирована. Я знаю, что должна упорно тренироваться, чтобы показать свой максимум, на произвольной программе все начнется с чистого листа", - добавила фигуристка.

Хендрикс 22 года, она стала третьей на этапе Гран-при в Италии в 2021 году.

Произвольную программу фигуристки представят 15 января.