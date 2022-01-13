Мужская сборная России по биатлону не смогла получить максимальную квоту на Олимпиаду

ТАСС, 13 января. Мужская сборная России не смогла завоевать максимальную квоту из шести биатлонистов на зимние Олимпийские игры в Пекине.

После спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге, где лучший результат среди россиян показал Максим Цветков (21-е место), сборная России отстает в общем зачете от идущей на третьем месте команды Германии на 79 очков. В запасе у россиян осталась лишь эстафетная гонка, в которой за победу можно набрать 60 очков. Таким образом, сборная России потеряла шансы на максимальную олимпийскую квоту.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.