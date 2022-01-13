Власти Тамбовской области рассчитывают создать команду для выступления в ФНЛ

ТАМБОВ, 13 января. /ТАСС/. Стадион "Спартак" в Тамбове, на котором обанкротившийся футбольный клуб "Тамбов" не сыграл ни одного матча в Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за несоответствия требованиям, перейдет в собственность области. Регион будет стремиться иметь команду в Футбольной национальной лиге, сообщил в четверг врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров.

"Тамбов" был основан в 2013 году, последние два сезона он выступал в высшем дивизионе чемпионата России, однако не сыграл ни одного матча в Тамбовской области, поскольку городской стадион не соответствовал требованиям РПЛ. Команда была вынуждена арендовать стадион в Саранске. В конце января 2021 года из-за финансовых проблем руководство клуба подало иск в арбитражный суд о признании организации банкротом. В мае "Тамбов" фактически прекратил свое существование, уволив всех сотрудников, в октябре арбитражный суд региона признал клуб банкротом.

"Если мы говорим об игре в РПЛ, то это очень дорого, для этого должен быть якорный спонсор. Я дал поручение, что мы городской стадион "Спартак" забираем в областную собственность и будем его развивать, чтобы у нас им пользовались не только как катком по выходным. Стадион в центре города должен жить, там постоянно должны заниматься спортом, в том числе футболом. Что касается ФНЛ, то будем стремиться попасть туда", - сказал губернатор, комментируя развитие профессионального футбола после скандала с ФК "Тамбов".

Егоров отметил, что в настоящий момент в Тамбовской области разработана региональная программа развития футбола, в рамках которой в каждом районе должно быть создано не менее одной футбольной команды. Планируется запуск собственного футбольного чемпионата. "Сегодня наша главная задача - развитие детей до уровня профессиональных спортсменов, то есть будем их растить и делать все возможное, чтобы они не уезжали в другие регионы", - отметил Егоров.

Как уточнили ТАСС в управлении физической культуры и спорта, переход крупнейшего в регионе стадиона в собственность области позволит провести там необходимую реконструкцию. "Планируется усовершенствовать систему безопасности и пропуска зрителей, при этом количество мест на стадионе останется прежним - пять тысяч, для увеличения их нет технической возможности", - отметили в ведомстве.