Жулин выразил надежду, что российские фигуристки займут весь пьедестал чемпионата Европы

ТАСС, 13 января. Заслуженный тренер России Александр Жулин надеется, что российские фигуристки займут все призовые места в женском одиночном катании на чемпионате Европы в Таллине. Об этом он заявил газете "Спорт-Экспресс".

Россиянка Камила Валиева победила в короткой программе на чемпионате Европы, обновив мировой рекорд (90,45 балла), который она установила на этапе Гран-при в Сочи в ноябре 2021 года. Александра Трусова заняла третье место, Анна Щербакова - четвертое.

"Все хорошо было только у Валиевой, Трусова и Щербакова откатали нечисто. Но я надеюсь, что весь пьедестал будет нашим. Если Валиева катается безошибочно, то с ней ничего сделать невозможно. Произвольная программа все расставит на свои места, за Щербакову нет беспокойства, думаю, все будет нормально", - сказал Жулин.

Валиевой 15 лет, она является чемпионкой России (2022), чемпионкой мира среди юниоров (2020), текущий сезон для нее первый на взрослом уровне. На счету 17-летней Трусовой бронза чемпионата мира (2021) и чемпионата Европы (2020), а также серебряная медаль чемпионата России (2022). Щербаковой 17 лет, она является действующей чемпионкой мира, серебряным призером чемпионата Европы (2020), трехкратной победительницей чемпионатов России (2019, 2020, 2021). Фигуристки тренируются под руководством Этери Тутберидзе.

Женщины представят произвольные программы 15 января.