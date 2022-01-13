Гончаренко прокомментировала решение фигуристки Трусовой прыгать тройной аксель

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Исполнение фигуристкой Александрой Трусовой акселя в три с половиной оборота в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине является оправданной стратегией. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

Трусова исполнила в короткой программе каскад из тройного лутца и тройного тулупа, тройной флип и упала с тройного акселя, она находится на третьей позиции. Выиграла короткую программу Камила Валиева, набрав 90,45 балла и обновив свой же мировой рекорд. Второй стала бельгийка Луна Хендрикс (76,25), Анна Щербакова заняла четвертое место (69,05).

"Чемпионат Европы не Олимпийские игры. Если она ставит себе далеко идущие планы, по моему мнению, это оправданно. Конечно, выполнять прыжок на тренировках и на стартах - разные вещи, у всех разная психика, возможно, для нее важно на старте это сделать, чтобы почувствовать прыжок. Думаю, сейчас, перед Олимпийскими играми, можно все это пробовать и делать, чтобы понимать, какой контент там должен быть", - сказала Гончаренко.

Женщины представят произвольные программы 15 января.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.