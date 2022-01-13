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Ралли "Дакар"

Николаев: условия на 11-м этапе ралли "Дакар" были неожиданными для многих

Гонщик рассказал о сильном бездорожье, сложных песках и дюнах
Пилот "Камаз-мастер" Эдуард Николаев
Описание
Пилот "Камаз-мастер" Эдуард Николаев

ТАСС, 13 января. Условия трассы на 11-м этапе ралли-марафона "Дакар" оказались неожиданными для многих участников. Об этом заявил россиянин Эдуард Николаев из "Камаз-мастер", комментарий которого приводит пресс-служба команды.

Экипаж Николаева одержал победу на 11-м этапе "Дакара" в зачете грузовиков. Дистанция спецучастка составила 346 км.

"Сегодня был сложный и интересный спецучасток, мне он напомнил аргентинские этапы "Дакара" в Южной Америке. Гонка была на выносливость. Очень сильное бездорожье, много сложных песков и дюн. Для многих такие условия стали неожиданными", - сказал Николаев.

Заключительный этап пройдет 14 января, длина спецучастка составит 164 км.

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