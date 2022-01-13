Комарова: Югра полностью готова к проведению Шахматной паралимпиады и конгресса FIDE

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) технически и инфраструктурно готов к проведению Всемирной шахматной паралимпиады и конгресса Международной шахматной федерации (FIDE). Сейчас идет подготовка волонтеров, специалистов и медиков, сообщила в четверг губернатор ХМАО Наталья Комарова в интервью на стенде ТАСС на Гайдаровском форуме.

Проведение Всемирной шахматной олимпиады запланировано с 26 июля по 8 августа в Москве, в Ханты-Мансийске должны пройти конгресс FIDE и первая в истории Всемирная шахматная паралимпиада для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

"Мы уже готовы. И я это могу подтвердить, что это так, учитывая, что сроки проведения Олимпиады уже переносились", - сказала Комарова.

По ее словам, чтобы отвечать стандартам FIDE, в Ханты-Мансийске был построен спортивный объект общей площадью 12 тыс. кв. метров, который будет использоваться для данного турнира. "У нас есть гостиница для размещения и участников турнира, и сопровождающих лиц, членов конгресса FIDE. Мы готовим пул специалистов, медиков, которые будут сопровождать участников этого турнира, и волонтеров, которые умеют использовать, в частности, язык жестов", - уточнила глава Югры.

О турнире

Изначально предполагалось, что летом 2020 года FIDE проведет несколько масштабных мероприятий на территории России. Первая в истории Всемирная шахматная паралимпиада, конгресс и генеральная ассамблея FIDE, церемония открытия Шахматной олимпиады должны были пройти в Ханты-Мансийске, основной турнир Всемирной шахматной олимпиады планировали провести в Москве.

В конце декабря 2020 года FIDE приняла решение провести перенесенную на 2021 год Шахматную олимпиаду и Шахматную паралимпиаду в России в 2022-м. Планировалось, что в 2020 году турнир примет Россия, а в 2022 году - Белоруссия. Позже российский турнир был отложен на 2021 год из-за коронавируса, а Белоруссия от проведения Всемирной шахматной олимпиады отказалась.

Всемирная шахматная олимпиада - командный турнир для сборных, которые являются членами FIDE. Впервые турнир был проведен в 1927 году в Лондоне. С 1950 года соревнования проводятся в формате двухлетнего цикла.

Самой титулованной сборной является команда СССР (18 побед у мужчин и 11 побед у женщин), мужская сборная России шесть раз становилась победителем турнира, женская - три раза. Ханты-Мансийск принимал Всемирную шахматную олимпиаду в 2010 году, тогда победителем мужского турнира стала сборная Украины, а женского - команда России.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.