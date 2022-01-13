{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Тренер сборной Бразилии не включил в состав футболиста без прививки от коронавируса

Защитник Ренан Лоди пропустит матчи отборочного турнира чемпионата мира против команд Эквадора и Парагвая
Главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите AP Photo/Andre Penner
Описание
Главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите
© AP Photo/Andre Penner

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 января. /ТАСС/. Главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите не включил в состав команды на предстоящие матчи отборочного этапа чемпионата мира защитника мадридского "Атлетико" Ренана Лоди, поскольку тот не привился от коронавирусной инфекции. О своем решении Тите рассказал в ходе пресс-конференции в четверг.

"Он потерял возможность претендовать [на включение в состав сборной], поскольку он не привит. Я лично считаю, что вакцинация - это социальная ответственность - моя и тех, кто меня окружают", - заявил главный тренер сборной.

28 января бразильцам предстоит матч в Кито против сборной Эквадора, а 2 февраля - домашняя игра против парагвайцев.

Как уточнили в администрации сборной, Лоди только 10 января привился первой из двух необходимых доз вакцины от ковида, что не позволяет ему въехать в Эквадор в соответствии с санитарными правилами этой республики. "Мы уважаем санитарные правила этой страны в отличие от того, что произошло, когда к нам приехала сборная Аргентины, привезя игроков, не имея на то разрешения", - добавил Тите.

Сборная Бразилии с 35 очками возглавляет таблицу в отборочном турнире южноамериканских сборных и уже обеспечила себе путевку в финальную часть чемпионата мира, которая пройдет в ноябре-декабре 2022 года в Катаре.

Теги
Пандемия COVID-19
Олимпиада-2022 в Пекине
Стал известен расширенный состав женской сборной России по хоккею на Олимпиаду
Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля
Стал известен расширенный состав женской сборной России по хоккею на Олимпиаду
Читать полностью