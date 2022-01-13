Гонщик Сергей Карякин рассказал о подробностях проекта детской инженерной школы на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Инженерная школа для детей и подростков будет открыта на территории завода "Уралгидромаш" в Сысерти, в ней смогут одновременно заниматься до 30 человек. Об этом ТАСС рассказал российский гонщик Сергей Карякин.

"Сейчас в целом определено место для детской школы - это Сысерть, завод "Уралгидромаш". Там есть свободные площади, где мы сможем оперативно сделать ремонт и начать первые занятия. Планируем взять место под учебный класс, мастерскую, в дальнейшем думаем брать помещение под машинный зал, где сможем поставить станки, на которых смогут работать ребята. Одновременно в мотошколе смогут заниматься порядка 25-30 человек", - сказал гонщик.

Карякин отметил, что в настоящее время готов план, как школа будет располагаться на данной территории, также уже идет подбор преподавателей. "У нас достаточно много спортсменов на пенсии, я думаю, что это позволит им заниматься своим любимым делом и передать свой опыт будущему поколению. Они будут преподавать в конструировании, работе на станках - все эти специальности очень востребованы на рынке", - уточнил гонщик. При этом Карякин отметил, что планирует проводить мастер-классы по пилотированию.

Ранее сообщалось, что в техническом центре дети и подростки смогут обучаться профессиям механика, инженера, конструктора. Реализацию проекта планируют начать в ближайшее время, точных сроков пока нет.