Стал известен расширенный состав женской сборной России по хоккею на Олимпиаду

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Тренерский штаб женской сборной России по хоккею во главе с Евгением Бобарико определил расширенный состав команды для подготовки к Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

В состав сборной вошли вратари Валерия Меркушева ("СКИФ"), Мария Сорокина ("Агидель"), Диана Фархутдинова ("Динамо-Нева"), Дарья Гредзен ("Бирюса"), защитники Мария Баталова, Мария Печникова, Анна Шибанова (все - "Агидель"), Лиана Ганеева, Екатерина Николаева, Юлия Смирнова (все - "Динамо-Нева"), Ангелина Гончаренко, Елена Проворова (обе - СКИФ), Екатерина Данилова ("Бирюса"), Нина Пирогова, Анна Савонина, (обе - "Торнадо"), нападающие Дарья Белоглазова, Полина Болгарева, Александра Вафина, Фануза Кадирова, Кристи Шашкина (все - "Динамо-Нева"), Людмила Белякова, Елена Дергачева (обе - "Торнадо"), Оксана Братищева, Виктория Кулишова, Алена Старовойтова, Ландыш Фаляхова (все - "СКИФ"), Екатерина Добродеева, Валерия Павлова, Оксана Митрофанова (все - "Бирюса"), Вероника Коржакова, Полина Лучникова, Илона Маркова, Елизавета Роднова, Ольга Сосина (все - "Агидель").

На групповом этапе россиянки сыграют против команд Швейцарии (4 февраля), США (5 февраля), Канады (7 февраля) и Финляндии (8 февраля).

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.