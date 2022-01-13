Федотов: перед футболистами "Сочи" стоит задача выступить не хуже, чем в прошлом сезоне

ТАСС, 13 января. Главной задачей футбольного клуба Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Сочи" является попадание в число пяти лучших команд чемпионата по завершении сезона. Об этом газете "Спорт-Экспресс" сообщил главный тренер команды Владимир Федотов.

"Наш основной принцип - готовимся к ближайшей игре, слишком далеко не заглядываем. Естественно, стратегические планы были и есть. Задача, которую нам озвучивало руководство, - выступить не хуже, чем в прошлом сезоне. Но самый важный матч - следующий", - сказал Федотов.

"На данном этапе мы воспользовались проблемами конкурентов. У ЦСКА, "Спартака", "Краснодара", "Локомотива" не было стабильности. Где-то идет перестройка, где-то другие проблемы. Но никто из них бросать весла не собирается, все хотят в еврокубки, поэтому нам предстоит серьезное сражение", - заявил тренер команды.

"Сочи" набрал 31 очко в 18 матчах и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставание от лидирующего "Зенита" составляет семь очков, от идущего вторым "Динамо" - пять. В прошлом сезоне команда финишировала на пятом месте, это позволило сочинцам впервые в своей истории принять участие в еврокубковом турнире. В третьем отборочном раунде Лиги конференций подопечные Федотова проиграли сербскому "Партизану" в двухматчевом противостоянии, завершив выступление в соревновании.