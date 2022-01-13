УГМК выиграл первый четвертьфинальный матч в Лиге чемпионов по настольному теннису

ТАСС, 13 января. УГМК из Верхней Пышмы со счетом 3-0 победил германский "Ной-Ульм" в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов по настольному теннису. Встреча проходила в Германии.

В первой встрече датчанин Джонатан Грот со счетом 3-1 (11:7, 11:9, 9:11, 12:10) переиграл россиянина Владимира Сидоренко, затем англичанин Лиам Пичфорд в четырех партиях победил грека Иоанниса Сгуруполуса (12:10, 11:8, 7:11, 11:6). Хорват Томислав Пуцар также в четырех партиях обыграл россиянина Льва Кацмана (11:9, 4:11, 11:1, 11:8).

Ответный матч пройдет 19 января в Верхней Пышме.

Лига чемпионов в настольном теннисе проводится с сезона-1998/99, самым титулованным клубом является германская "Боруссия" (шесть побед). Оренбургский "Факел" выигрывал турнир пять раз (второй результат в истории).