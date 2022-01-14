Мазунов: россиянам не хватило опыта в матче Лиги чемпионов по настольному теннису

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Игрокам сборной России по настольному теннису Льву Кацману и Владимиру Сидоренко, выступающим за германский "Ной-Ульм", не хватило опыта в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против УГМК из Верхней Пышмы. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер "Ной-Ульма" бронзовый призер чемпионата мира Дмитрий Мазунов.

УГМК победил "Ной-Ульм" со счетом 3-0. В первой встрече датчанин Джонатан Грот со счетом 3-1 (11:7, 11:9, 9:11, 12:10) переиграл Сидоренко, затем англичанин Лиам Пичфорд в четырех партиях победил грека Иоанниса Сгуруполуса (12:10, 11:8, 7:11, 11:6). Пуцар также в четырех партиях обыграл Кацмана (11:9, 4:11, 11:1, 11:8).

"Очень неприятный результат, мы знали, кто фаворит в этой паре, но надеялись, что сможем выиграть хотя бы одну встречу, чтобы не ехать на ответный матч без шансов. У нас молодая команда, нам надо смотреть на это профессионально и показать максимум в следующей игре", - сказал Мазунов.

"В первой игре Сидоренко имел хорошие шансы, в первом сете у него было преимущество, но потом он сделал несколько легких ошибок и позволил Гроту вернуться в этой партии. Немного не хватило, в ноябре и декабре у него была не очень хорошая фаза. Так же и у Льва, вроде по тактике все было ясно, и он уже обыгрывал Льва, но он слишком торопился. Но это все придет с опытом, по игре не было большой разницы", - добавил собеседник агентства.

Кацману 20 лет, он является чемпионом Европы. Сидоренко 19 лет, он является серебряным призером чемпионата Европы и победителем молодежного чемпионата мира.

Лига чемпионов в настольном теннисе проводится с сезона-1998/99, самым титулованным клубом является германская "Боруссия" (шесть побед). Оренбургский "Факел" выигрывал турнир пять раз (второй результат в истории).