"Милан" победил "Дженоа" и вышел в четвертьфинал Кубка Италии по футболу

ТАСС, 14 января. Футболисты "Милана" в дополнительное время обыграли "Дженоа" со счетом 3:1 и вышли в четвертьфинал Кубка Италии. Встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро" в Милане.

В составе победителей голами отметились Оливье Жиру (74-я минута), Рафаэль Леау (102), Алексис Салемакерс (112). В составе "Дженоа" отличился Лео Эстигор (17). В четвертьфинале "Милан" сыграет с победителем матча между "Лацио" и "Удинезе", который пройдет 18 января в Риме.

В другом матче игрового дня Кубка Италии "Фиорентина" на выезде победила "Наполи" в дополнительное время со счетом 5:2. Главный арбитр встречи показал три красные карточки. В четвертьфинале "Фиорентина" дома сыграет с "Аталантой" 9 февраля.

Кубок Италии проводится с 1922 года, рекорд по количеству побед в турнире принадлежит "Ювентусу" (14), туринский клуб является действующим обладателем трофея.