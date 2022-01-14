Мазунов: российские команды являются фаворитами Лиги чемпионов по настольному теннису

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Оренбургский "Факел" и УГМК из Верхней Пышмы являются фаворитами Лиги чемпионов по настольному теннису. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер германского "Ной-Ульма" бронзовый призер чемпионата мира Дмитрий Мазунов.

Ранее в четверг УГМК победил "Ной-Ульм" со счетом 3-0. В первой встрече датчанин Джонатан Грот со счетом 3-1 (11:7, 11:9, 9:11, 12:10) переиграл россиянина Владимира Сидоренко, затем англичанин Лиам Пичфорд в четырех партиях победил грека Иоанниса Сгуруполуса (12:10, 11:8, 7:11, 11:6). Пуцар также в четырех партиях обыграл россиянина Льва Кацмана (11:9, 4:11, 11:1, 11:8).

"У "Факела" самый сильный состав, за них играют три теннисиста из первой десятки мирового рейтинга, но нельзя сбрасывать со счетов и "Боруссию". Но вообще "Факел" и УГМК - фавориты на победу в турнире", - сказал Мазунов.

Лига чемпионов в настольном теннисе проводится с сезона-1998/99, самым титулованным клубом является германская "Боруссия" (шесть побед). Оренбургский "Факел" выигрывал турнир пять раз (второй результат в истории). УГМК дважды выходил в финал, где оба раза уступали оренбуржцам.