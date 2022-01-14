Пять игроков КХЛ вошли в состав сборной США на Олимпийские игры в Пекине

ТАСС, 14 января. Тренерский штаб сборной США по хоккею объявил состав команды для участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея США.

Мужской хоккейный олимпийский турнир стартует 9 февраля. Сборная США на групповом этапе встретится с командами Китая (10 февраля), Канады (12 февраля) и Германии (13 февраля). Представлять США на Олимпиаде будут игроки, выступающие в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), Американской хоккейной лиге (АХЛ), в чемпионатах Швеции и Германии.

В состав сборной США вошли вратари Дрю Коммессо (Бостонский университет, NCAA), Штраус Манн (Шеллефтео, Швеция) и Пэт Нагл (Лихай Вэлли, АХЛ); защитники Стивен Кэмпфер ("Ак Барс", КХЛ), Брайан Купер ("Оскарсхамн", Швеция), Брок Фэбер ("Миннесота", NCAA), Дрю Хеллсон (Бостонский колледж, NCAA), Аарон Несс ("Провиденс", АХЛ), Ник Пербикс ("Сент-Клауд Стейт", NCAA), Джейк Сандерсон ("Северная Дакота", NCAA) и Дэвид Варсовский ("Ингольштадт", Германия); нападающие Энди Миле, Кенни Агостино (оба - "Торпедо", КХЛ), Брайан О'Нилл ("Йокерит", КХЛ), Ник Шор ("Сибирь", КХЛ), Натан Смит ("Миннесота Стейт", NCAA), Брендан Бриссон, Мэттью Беннье (оба - "Мичиган", NCAA), Шон Фаррелл, Ник Абруццезе (оба - "Гарвард", NCAA), Ноа Кейтс ("Миннесота-Дулут", NCAA), Сэм Энтджес ("Сент-Клауд Стейт", NCAA), Бен Майерс, Мэттью Найс (оба - "Миннесота", NCAA), Марк Маклафлин (Бостонский колледж, NCAA).

Главным тренером сборной США на Олимпиаде в Пекине будет бывший наставник "Нью-Йорк Рейнджерс" Дэвид Куинн, в роли его ассистентов выступят Майк Хэстингс, Бретт Ларсон, Скотт Янг, Дэвид Лассонд и Алекс Доус. Генеральным менеджером будет Джон Ванбисбрук.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.