Дубль Чинахова и передача Гаврикова помогли "Коламбусу" разгромить "Каролину" в матче НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Эмиль Бемстрем (9-я минута), Егор Чинахов (32, 46), Патрик Лайне (45), Коул Силлинджер (46), Джек Рослович (55). Результативной передачей в эпизоде с первым голом Чинахова отметился российский защитник Владислав Гавриков. Нападающий "Каролины" Андрей Свечников результативными действиями не отличился.

ТАСС, 14 января. "Коламбус" на выезде победил "Каролину" со счетом 6:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

На 46-й минуте встречи тренерский штаб "Каролины" заменил вратаря Фредерика Андерсена на Джека Лафонтена. Для Лафонтена этот матч стал дебютным в НХЛ.

В турнирной таблице Столичного дивизиона "Коламбус" с 35 очками в 35 матчах занимает пятое место, "Каролина", набрав 50 очков в 34 встречах, расположилась на первой строчке. В следующем матче "Каролина" примет 15 января "Ванкувер", "Коламбус" на выезде сыграет с "Флоридой" 16 января.