Передача Проворова не помогла "Филадельфии" победить "Бостон", Раск сыграл впервые с июня

ТАСС, 14 января. "Бостон" обыграл "Филадельфию" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе "Бостона" отличился Давид Пастрняк (2-я, 6-я, 37-я минуты). У проигравших голы на счету Кэма Аткинсона (29) и Джоэла Фараби (36). Аткинсон забросил шайбу с передачи российского защитника Ивана Проворова.

Финский вратарь Туукка Раск защищал ворота "Бостона" впервые после полученной в июне 2021 года травмы. Он был признан второй звездой матча.

"Бостон" набрал 44 очка в 34 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. "Филадельфия" с 33 очками в 36 встречах располагается на шестой строчке в таблице Столичного дивизиона. В следующем матче "Филадельфия" встретится дома с "Нью-Йорк Рейнджерс" 16 января. "Бостон" примет "Нэшвилл" 15 января.