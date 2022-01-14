В Госдуме предложили увеличить число тренеров с доплатами к пенсиям

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Количество тренеров олимпийских чемпионов, которые могут претендовать на доплаты к пенсиям, увеличится. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Члены комитета в четверг внесли поправки в законопроект, которым предлагается закрепить право тренеров чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр на получение доплаты к пенсии. Поскольку Российская Федерация является правопреемником Советского Союза в соответствии с Конституцией РФ, депутаты предлагают расширить число получателей указанной выплаты, дополнив его тренерами победителей Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, входивших в составы сборных СССР и (или) СНГ. Кроме того, поправками предлагается предусмотреть право на получение доплаты теми тренерами, которые подготовили чемпионов Всемирных игр глухих (официальное название Сурдлимпийских игр до 2001 года). Таким образом, в случае принятия предлагаемых изменений право на дополнительное ежемесячное обеспечение будет распространено на всех тренеров, когда-либо воспитавших отечественных чемпионов.

Законопроект о доплате к пенсии тренеров был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов и 16 ноября 2021 года принят в первом чтении. Размер доплаты в случае окончательного одобрения документа составит 250% от размера социальной пенсии ежемесячно. В настоящее время право на подобные надбавки есть только у самих олимпийских чемпионов. Как ранее отмечали авторы предложения, это несправедливое упущение.

"Именно тренер играет важную роль в подготовке спортсмена высокого класса, так называемой спортивной элиты. Успех чемпиона во многом обусловлен интеллектуальными разработками и стратегией подготовки, предложенной тренером", - говорилось в пояснительной записке.

Правительство РФ со своей стороны поддержало законопроект при условии его доработки. Поправки внесли члены комитета: Дмитрий Свищев, Борис Иванюженков, Дмитрий Пирог, Сергей Бурлаков, Амир Хамитов, Антон Шипулин, Рима Баталова, Рустам Калимуллин, Борис Пайкин и Роман Терюшков. После обсуждения поправок законопроект будет рассмотрен Госдумой во втором чтении.