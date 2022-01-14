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Ралли "Дакар"

Британец Сэм Сандерленд стал победителем ралли-марафона "Дакар" в зачете мотоциклов

Британский гонщик в 2017 году уже становился победителем "Дакара"
Сэм Сандерленд EPA-EFE/YOAN VALAT
Описание
Сэм Сандерленд
© EPA-EFE/YOAN VALAT

ТАСС, 14 января. Британский гонщик Сэм Сандерленд во второй раз в карьере стал победителем общего зачета ралли-марафона "Дакар" в классе мотоциклов.

Дистанция спецучастка заключительного, 12-го этапа составила 164 км. Первым стал чилиец Пабло Кинтанилья, показавший результат 1 час 40 минут. Вторым стал американец Рики Брабек, отставший от Кинтанильи на 5 секунд. Тройку лучших замкнул чилиец Хосе Корнехо (+0.29). Сандерленд финишировал шестым, отстав от победителя на 3 минуты 25 секунд.

В общем зачете Сандерленд занял первое место с результатом 38 часов 47 минут 30 секунд. Кинтанилья - второй (+3.27), третьим в общем зачете стал австралиец Маттиас Уокнер (+6.47).

Сандерленду 32 года, он становился победителем "Дакара" в 2017 году.

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