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ММА

СМИ: российский боец Олейник снялся с боя с Харди в UFC

Поединок должен был состояться в ночь с 22 на 23 января
Алексей Олейник Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Алексей Олейник
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 14 января. Россиянин Алексей Олейник, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), отказался от поединка с американцем Грегом Харди. Об этом сообщает портал MMAJunkie.

Причины отказа от боя не указываются. Поединок должен был состоятся в ночь с 22 на 23 января на турнире UFC 270 в Анахайме (штат Калифорния). Сообщается, что россиянина заменит его последний соперник - молдаванин Сергей Спивак. Олейник проиграл Спиваку единогласным решением судей в июне.

Олейнику 44 года, на его счету 59 побед и 16 поражений в смешанных единоборствах.

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