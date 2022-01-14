СМИ: российский боец Олейник снялся с боя с Харди в UFC

ТАСС, 14 января. Россиянин Алексей Олейник, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), отказался от поединка с американцем Грегом Харди. Об этом сообщает портал MMAJunkie.

Причины отказа от боя не указываются. Поединок должен был состоятся в ночь с 22 на 23 января на турнире UFC 270 в Анахайме (штат Калифорния). Сообщается, что россиянина заменит его последний соперник - молдаванин Сергей Спивак. Олейник проиграл Спиваку единогласным решением судей в июне.

Олейнику 44 года, на его счету 59 побед и 16 поражений в смешанных единоборствах.