Аванесян не смогла выйти в основную сетку Открытого чемпионата Австралии по теннису

ТАСС, 14 января. Российская теннисистка Элина Аванесян уступила украинке Лесе Цуренко и не смогла выйти в основную сетку Открытого чемпионата Австралии.

Аванесян проиграла со счетом 4:6, 0:6. Ранее в пятницу россиянка Камилла Рахимова не смогла обыграть канадку Ребекку Марино (6:4, 2:6, 6:7 (7:10) и также не сумела выйти в основную сетку турнира.

В женском одиночном разряде Анастасия Павлюченкова (10-й номер посева) в первом круге сыграет с представительницей Венгрии Анной Бондарь, Вероника Кудерметова (28) начнет турнир матчем с представительницей США Клер Лю, Елена Александрова сыграет с американкой Берардой Перой, Анастасия Потапова - с итальянкой Камилой Джорджи (30), Вера Звонарева - с бельгийкой Элизе Мертенс (19). Дарья Касаткина (25), Людмила Самсонова и Варвара Грачева в первом круге встретятся с теннисистками, которые пройдут квалификацию.

Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема, соревнования пройдут с 17 по 30 января в Мельбурне на кортах с покрытием "хард". Общий призовой фонд составляет более $54 млн. Победителем прошлого турнира является японка Наоми Осака.

Рекордсменкой по количеству побед на турнирах является австралийка Маргарет Корт, завоевавшая 11 титулов. Единственной россиянкой, побеждавшей на Открытом чемпионате Австралии, является Мария Шарапова (2008).