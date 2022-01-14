Комарова: правила антиковидных мер при проведении мероприятий устанавливает FIDE

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Меры по борьбе с коронавирусом при проведении Шахматной паралимпиады и конгресса Международной шахматной федерации (FIDE) будут установлены самой федерацией. Об этом ТАСС в кулуарах Гайдаровского форума сообщила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югра Наталья Комарова.

Проведение Всемирной шахматной олимпиады запланировано с 26 июля по 8 августа в Москве, в Ханты-Мансийске должны пройти конгресс FIDE и первая в истории Всемирная шахматная паралимпиада для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

"По вакцинации гостей турнира: это не мы устанавливаем правила, а будет делать FIDE. Мы обязаны будем обеспечивать соблюдения требований и правил", - сказала Комарова.

В конце декабря 2020 года FIDE приняла решение провести перенесенную на 2021 год Шахматную олимпиаду и Шахматную паралимпиаду в России в 2022-м. Планировалось, что в 2020 году турнир примет Россия, а в 2022 году - Белоруссия. Позже российский турнир был отложен на 2021 год из-за коронавируса, а Белоруссия от проведения Всемирной шахматной олимпиады отказалась.

Всемирная шахматная олимпиада - командный турнир для сборных, которые являются членами FIDE. Впервые турнир был проведен в 1927 году в Лондоне. С 1950 года соревнования проводятся в формате двухлетнего цикла. Самой титулованной сборной является команда СССР (18 побед у мужчин и 11 побед у женщин), мужская сборная России шесть раз становилась победителем турнира, женская - три раза. Ханты-Мансийск принимал Всемирную шахматную олимпиаду в 2010 году, тогда победителем мужского турнира стала сборная Украины, а женского - команда России.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.