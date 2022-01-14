Комарова: биатлонная трасса в Югре находится в хорошем состоянии

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко в Ханты-Мансийске находится в хорошем состоянии и ждет возвращения соревнований. Об этом сообщила в пятницу губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова в интервью на стенде ТАСС на Гайдаровском форуме.

"На данный момент все еще действует запрет на проведение соревнований в нашей стране, но мы все очень скучаем по биатлону и считаем, что это неправильно, - сказала Комарова. - Если были нарушения, то целесообразно наказывать не болельщиков, а тех, кто их допустил, но факт остается фактом. На данный момент мы поддерживаем наш центр в хорошем состоянии, используем для российских стартов и ждем, когда биатлонные соревнования вернутся к нам".

Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года частично поддержал иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) и лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В результате Россия до 17 декабря 2022 года лишилась права претендовать на проведение чемпионатов мира и Олимпийских игр. Согласно санкциям, запланированные ранее на период до декабря 2022 года чемпионаты мира можно не переносить из России только в случае, если "это невозможно по юридическим и практическим причинам.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.