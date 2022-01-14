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WTA

Российская теннисистка Касаткина не смогла выйти в финал турнира в Сиднее

В полуфинале россиянка уступила испанке Пауле Бадосе
Дарья Касаткина Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Дарья Касаткина
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 14 января. Россиянка Дарья Касаткина уступила испанке Пауле Бадосе в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Сиднее.

Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу испанки. В финале Бадоса встретится с чешкой Барборой Крейчиковой, которая в пятницу обыграла эстонку Анетт Контавейт со счетом 0:6, 6:4, 7:6 (14:12).

Касаткиной 24 года, она занимает 26-е место в рейтинге WTA. В ее активе четыре выигранных турнира под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции и Уимблдона.

Турнир в Сиднее завершится 15 января. Общий призовой фонд соревнования составляет $703 508.

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