Российская теннисистка Касаткина не смогла выйти в финал турнира в Сиднее

ТАСС, 14 января. Россиянка Дарья Касаткина уступила испанке Пауле Бадосе в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Сиднее.

Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу испанки. В финале Бадоса встретится с чешкой Барборой Крейчиковой, которая в пятницу обыграла эстонку Анетт Контавейт со счетом 0:6, 6:4, 7:6 (14:12).

Касаткиной 24 года, она занимает 26-е место в рейтинге WTA. В ее активе четыре выигранных турнира под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции и Уимблдона.

Турнир в Сиднее завершится 15 января. Общий призовой фонд соревнования составляет $703 508.