Футболист "Спартака" Понсе может вернуться к тренировкам через две-три недели

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Аргентинский нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Эсекьель Понсе может вернуться к тренировкам в общей группе через две-три недели. Об этом журналистам сообщил врач красно-белых Глеб Чернов.

Игроки "Спартака" в пятницу прошли медицинский осмотр в одной из столичных клиник. До 16 января команда будет тренироваться на "Открытие Банк - Арене", после чего проведет два сбора в ОАЭ (с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля). Место и сроки заключительного, третьего сбора пока не определены.

"Медобследование проходит, пока все хорошо - ребята подготовились, находятся в хорошей форме, лишнего веса не наблюдаем. Ребята проходят медосмотр успешно, проблем не выявлено, - сказал Чернов. - Сбор вне общей группы начнут все те же, кто был тяжело травмирован. Понсе и Маслов пока будут работать индивидуально на поле, будут выполнять реабилитацию, будем смотреть, как они реагируют на последний этап реабилитации. Понсе близок к общей группе, Маслов - надо посмотреть, как он будет реагировать на футбольную нагрузку, все-таки это немного другое, нежели индивидуальная нагрузка".

"Планируем, что Понсе вернется в общую группу через две-три недели, две - было бы хорошо. Посмотрим, как он будет реагировать на поле, ведь была операция на колене. Маслов будет максимально выполнять всю работу в группе, посмотрим, как отреагируют сухожилия, колени. Пока все хорошо, если так дальше и будет идти, [Маслов вернется в общую группу] на сборе в Дубае", - добавил он.

"Жиго вчера не очень хорошо себя чувствовал, мы проверили - все тесты у него отрицательные, он чуть-чуть приболел, но это точно не коронавирус. Мы решили немного отгородить его от группы, чтобы он не заразил других", - сообщил Чернов.

Состояние Ларссона

Чернов также прокомментировал готовность к матчам шведского нападающего красно-белых Джордана Ларссона. "С Ларссоном все в порядке, планируется, что он начнет в общей группе на первом сборе. У него была травмирована приводящая мышца, но сейчас все хорошо", - сказал Чернов.

После 18 туров "Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 23 очка. Отставание от занимающего первую строчку петербургского "Зенита" составляет 15 очков, от располагающегося в зоне еврокубков на четвертой позиции столичного ЦСКА - на семь очков. В первом после зимней паузы, 19-м туре красно-белые дома 26 февраля сыграют с армейцами.