Врач "Спартака" рассказал, что среди футболистов есть несколько невакцинированных

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Меньше пяти футболистов московского "Спартака" не вакцинировались от коронавируса. Об этом журналистам сообщил врач красно-белых Глеб Чернов.

Игроки "Спартака" в пятницу прошли медицинский осмотр в одной из столичных клиник.

"Какой процент команды вакцинирован? Постоянно добавляем. Сейчас мы будем еще [вакцинироваться], скорее всего, больше игроков вакцинируется. Сейчас ведется планомерная работа клуба именно с игроками насчет того, что это необходимо. Очень мало времени перед сборами, потом, между сборами, я думаю, что мы будем это проводить более глобально для всех, чтобы все в одно время вакцинировались, перевакцинировались каждые полгода", - сказал Чернов.

"Сколько принципиальных противников вакцины? Сознательных противников нет, они понимают важность этого дела, просто кто-то боится, плюс еще какие-то вопросы, над которыми надо работать. Сколько таких футболистов? Меньше пяти".

Чернов рассказал, что все легионеры "Спартака" привились зарубежными вакцинами. "Мы им не запрещаем прививаться зарубежной вакциной, только приветствуем, - отметил Чернов. - Все легионеры вакцинированы своими вакцинами. Я иду навстречу, они же должны перемещаться в своих странах. Можем им сделать [нашу] вакцину, а в Европе она не котируется, это было бы для них проблемой, хотя они были готовы привиться нашей вакциной, то есть никаких проблем для них это не составляет. Мы разрешаем, если они могут сделать там, пусть делают, почему бы нет".

После 18 туров "Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 23 очка. Отставание от занимающего первую строчку петербургского "Зенита" составляет 15 очков, от располагающегося в зоне еврокубков на четвертой позиции столичного ЦСКА - на семь очков. В первом после зимней паузы, 19-м туре красно-белые дома 26 февраля сыграют с армейцами.