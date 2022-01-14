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Мировой футбол

Переход футболиста Лукаку из "Интера" в "Челси" стал самым дорогим в 2021 году

Сумма трансфера составила €115 млн
Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку EPA-EFE/ANDY RAIN
Описание
Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку
© EPA-EFE/ANDY RAIN

ТАСС, 14 января. Международная федерация футбола (ФИФА) назвала трансфер бельгийского футболиста Ромелу Лукаку из итальянского "Интера" в английский "Челси" самым дорогим в 2021 году. Об этом говорится в докладе ФИФА, опубликованный пресс-службой организации.

Лукаку стал игроком "Челси" в августе 2021 года. Сумма трансфера составила €115 млн. Вторым по стоимости стал переход английского нападающего Джейдона Санчо из немецкой "Боруссии" (Дортмунд) в английский "Манчестер Юнайтед" за €85 млн. Третьим стал трансфер Ашрафа Хакими из "Интера" во французский ПСЖ (€60 млн).

В России самой дорогой сделкой стал переход хорвата Николы Влашича из ЦСКА в английский "Вест Хэм" за €30 млн. Общая сумма трансферов в мире составила $4,86 млрд, что на 13,6% меньше, чем в 2020 году и на 33,8% меньше, чем в 2019. ФИФА связывает снижение общей суммы трансферов с пандемией коронавируса.

Согласно докладу ФИФА, всего за 2021 год в мире было совершено 54 739 трансферов, из которых 19 372 перехода были сделаны в профессиональном женском и мужском футболе, а 35 367 - в любительском.

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