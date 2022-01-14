Скелетонистка Никитина заняла третье место в общем зачете Кубка мира

ТАСС, 14 января. Российская скелетонистка Елена Никитина заняла третье место в общем зачете Кубка мира.

На заключительном этапе в швейцарском Санкт-Морице россиянка заняла 11-е место. Первой стала австралийка Жаклин Нарракотт, показавшая по сумме двух попыток результат 2 минуты 17,56 секунды. Второй стала нидерландка Кимберли Бос (отставание 0,06 секунды), третьей - канадка Мирела Рахнева (+0,66). Отставание Никитиной составило 1,66 секунды. Алина Тарарыченкова стала 13-й (+2.06), Юлия Канакина - 16-й (+2.36).

По итогам заключительного этапа Никитина заняла третье место в общем зачете, набрав 1 458 очков. Победительницей стала Бос (1 600), второй - австрийка Янин Флок (1 481). Канакина заняла пятое место (1 290), Тарарыченкова - седьмое (1 202).

Никитиной 29 лет, она является бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи, серебряным и трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира, также на ее счету четыре золотые и одна серебряная награды чемпионатов Европы, в сезоне-2018/19 спортсменка стала обладательницей Кубка мира.