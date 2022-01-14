Российская биатлонистка Буртасова заняла второе место на этапе Кубка IBU

ТАСС, 14 января. Россиянка Евгения Буртасова стала второй в спринте на пятом этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). Соревнования проходят в словацком Брезно-Осрблье.

Победительницей стала француженка Камиль Бене, показавшая на дистанции 7,5 км результат 19 минут 15,1 секунды и не допустившая ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Отставание Буртасовой составило 13,4 секунды, россиянка ни разу не промахнулась. Третье место заняла еще одна россиянка Наталья Гербулова (отставание 18,2 секунды; 0 промахов).

Россиянка Виктория Сливко стала 8-й (+34,0; 1), Анастасия Егорова (+43,2; 0) - 10-й, Лариса Куклина (+58,9; 1) - 13-й, Анастасия Гореева - 37-й (+1.53,4; 4).

Пятый этап Кубка IBU завершится 15 января.