Общая выручка российских футбольных клубов от трансферов за 2021 год составила $91 млн

ТАСС, 14 января. Российские футбольные клубы в 2021 году на трансферном рынке потратили $131,2 млн и смогли заработать $91 млн. Об этом говорится в докладе Международной федерации футбола (ФИФА), опубликованном пресс-службой организации.

Согласно информации в докладе, в России за 2021 год было совершено 514 сделок - 259 переходов футболистов в российские клубы и 255 трансферов из России за рубеж. Самой дорогой продажей футболиста стал переход хорвата Николы Влашича из ЦСКА в английский "Вест Хэм" за €30 млн. Самым дорогим приобретением стал трансфер колумбийского нападающего Джона Кордобы из немецкой "Герты" в "Краснодар" за €20 млн.

Россия заняла восьмое место в мире по сумме затраченных средств на трансферы ($131,2 млн). Первой стала Англия ($1,39 млрд), второй - Италия ($667,7 млн), третьей - Франция ($511,8 млн).

Согласно докладу ФИФА, всего за 2021 год в мире было совершено 54 739 трансферов, из которых 19 372 перехода были сделаны в профессиональном женском и мужском футболе, а 35 367 - в любительском. В трансферной кампании за 2021 год поучаствовали 185 членов ФИФА из 213.