Спортдиректор "Спартака" Каттани заявил, что постарается выучить русский язык

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Спортивный директор московского футбольного клуба "Спартак" Лука Каттани готов изучать русский язык из уважения к России. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

Каттани занял пост в "Спартаке" в конце декабря. На протяжении пяти предыдущих сезонов он возглавлял скаутский отдел во французском "Пари Сен-Жермен".

"Из уважения к стране, которая приняла меня, я постараюсь изучить русский язык. Не знаю, когда, но постараюсь. Пока у меня проблемы с тайм-менеджментом. Хотел бы, чтобы в сутках было сто часов", - сказал Каттани.

Каттани 40 лет, помимо ПСЖ он работал в качестве спортивного директора в итальянских "Палермо" и "Новаре", а также входил в скаутскую службу английского "Челси".