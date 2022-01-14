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Футбол в России

Спортдиректор "Спартака" Каттани заявил, что постарается выучить русский язык

Лука Каттани занял пост в московском клубе в конце декабря

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Спортивный директор московского футбольного клуба "Спартак" Лука Каттани готов изучать русский язык из уважения к России. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

Каттани занял пост в "Спартаке" в конце декабря. На протяжении пяти предыдущих сезонов он возглавлял скаутский отдел во французском "Пари Сен-Жермен".

"Из уважения к стране, которая приняла меня, я постараюсь изучить русский язык. Не знаю, когда, но постараюсь. Пока у меня проблемы с тайм-менеджментом. Хотел бы, чтобы в сутках было сто часов", - сказал Каттани.

Каттани 40 лет, помимо ПСЖ он работал в качестве спортивного директора в итальянских "Палермо" и "Новаре", а также входил в скаутскую службу английского "Челси".

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