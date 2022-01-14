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ATP

Российский теннисист Карацев вышел в финал турнира ATP в Сиднее

В решающем матче соперником россиянина станет британец Энди Маррей
Аслан Карацев EPA-EFE/JAMES GOURLEY
Описание
Аслан Карацев
© EPA-EFE/JAMES GOURLEY

ТАСС, 14 января. Российский теннисист Аслан Карацев победил британца Дэниэла Эванса в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийском Сиднее.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (13:15), 6:3. Соперником россиянина в финале турнира станет другой представитель Великобритании Энди Маррей.

Карацеву 28 лет, он занимает 20-е место в рейтинге ATP, за свою карьеру россиянин выиграл два турнира под эгидой организации, в 2021 году дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии. В составе сборной России стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса 2021 года. На Олимпийских играх в Токио Карацев в паре с Еленой Весниной стал обладателем серебряной медали в миксте.

Турнир в Сиднее относится к категории ATP 250. Призовой фонд составляет $521 тыс. Соревнования завершатся 15 января.

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