Российский теннисист Карацев вышел в финал турнира ATP в Сиднее

ТАСС, 14 января. Российский теннисист Аслан Карацев победил британца Дэниэла Эванса в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийском Сиднее.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (13:15), 6:3. Соперником россиянина в финале турнира станет другой представитель Великобритании Энди Маррей.

Карацеву 28 лет, он занимает 20-е место в рейтинге ATP, за свою карьеру россиянин выиграл два турнира под эгидой организации, в 2021 году дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии. В составе сборной России стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса 2021 года. На Олимпийских играх в Токио Карацев в паре с Еленой Весниной стал обладателем серебряной медали в миксте.

Турнир в Сиднее относится к категории ATP 250. Призовой фонд составляет $521 тыс. Соревнования завершатся 15 января.