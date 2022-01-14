Каттани заявил, что уйдет из "Спартака", если им будет недовольно руководство клуба

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Спортивный директор московского футбольного клуба "Спартак" Лука Каттани не станет работать в команде, если им будет недовольно руководство. Об этом он рассказал журналистам.

"Срок моего контракта зависит от степени удовлетворенности владельцев, - сказал Каттани. - Информация о том, что он рассчитан до конца 2024 года, - неправда. Я бы не хотел работать там, где мне не рады. Как только руководители почувствуют, что я не справляюсь, господин Федун может позвонить мне и сказать: "Лука, спасибо!"

Также итальянец обозначил свои задачи в московском клубе. "В клубе мне не ставили никакой планки, но я понимаю, какая у меня цель в "Спартаке". И владелец клуба Леонид Федун понимает, чего хочет от меня. Мы без слов понимаем ту цель, которой хотим достичь", - добавил спортивный директор красно-белых.

Каттани 40 лет, он занял пост спортивного директора московского клуба 21 декабря. Ранее он возглавлял отдел скаутов французского ПСЖ, работал в качестве спортивного директора в итальянских "Палермо" и "Новаре", а также входил в скаутскую службу английского "Челси".

"Спартак" занимает девятое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, после 18 туров на счету команды 23 очка. Следующий матч в чемпионате России клуб проведет дома против ЦСКА 26 февраля.