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Ралли "Дакар"

Серебряный призер "Дакара" Николаев заявил, что будет стремиться к победе в следующем году

Экипаж Эдуарда Николаева занял второе место в общем зачете ралли-рейда в классе грузовиков, первым стал экипаж Дмитрия Сотникова, третьим - Антона Шибалова

ТАСС, 14 января. Пилот команды "Камаз-мастер" Эдуард Николаев, занявший второе место в общем зачете ралли-марафона "Дакар", попытается выиграть соревнования в следующем году. Слова гонщика приводит пресс-служба команды.

Дистанция спецучастка заключительного, 12-го этапа составила 164 км. Экипаж Николаева занял четвертое место, уступив победившему Дмитрию Сотникову 1 минуту 40 секунд. В общем зачете победу одержал Сотников, Николаев стал вторым, Антон Шибалов - третьим, Андрей Каргинов - четвертым.

"Сегодня здорово ехали по трассе, - сказал Николаев. - Мне кажется, что Диме Сотникову было сложнее в плане психологии, но проще из-за того, что мы с Андреем Каргиновым двигались перед ним. По себе знаю, что в последний день наступает скованность, ты переживаешь, что можешь потерять время. Мне же нужно было догонять Диму, и мне было легче, ехал и получал удовольствие".

"Стартовал сегодня первым, приходилось расчищать дорогу остальным - трассы были узкими, много деревьев и веток, и немного поколотил машину. После пропуска "Дакара" прошлого года наш экипаж стал вторым, так что наверстать упущенное не получилось, но у нашей команды золото, серебро и бронза - это главное. Но чемпион только один, так что есть к чему стремиться в следующем году", - добавил пилот.

Команда "Камаз-мастер" стала победителем всех этапов ралли-марафона во второй раз в истории.

Николаеву 37 лет, он является пятикратным чемпионом ралли "Дакар" (один раз в качестве механика).

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